«Ищем имя!»: Любовь Толкалина рассказала о пополнении в семье

Любовь Толкалина на своей странице в Instagram рассказала подписчикам о пополнении в семье. 41-летняя актриса сопроводила свой пост снимком дочери Марии и малыша, который совсем недавно появился в ее доме.

На фото фолловеры знаменитости увидели котенка породы сфинкс, на котором она остановила свой выбор.

«У нас в семье пополнение! Ищем имя! Какие идеи?», — обратилась Любовь Толкалина к народу.

Instagram @tolkalinaliuba

Подписчики в ответ на вопрос актрисы стали предлагать ей массу различных вариантов имен домашних питомцев.

«У нас такая же. Мы Моня назвали»

«Прелесть! У нас такой же, только серый, назвали гриджо, с итальянского — серый»

«Фифа… У нас такая же…»

«У меня была кошечка Чача», — комментируют подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Толкалина разделась на пляже в Италии и закрыла купальный сезон.