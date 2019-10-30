  1. Пятый канал
  4. «Ищем имя!»: Любовь Толкалина рассказала о пополнении в семье

«Ищем имя!»: Любовь Толкалина рассказала о пополнении в семье

, 10:06 Фото 1 783

Актриса выложила в сеть снимок малыша, который совсем недавно появился в ее доме.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @tolkalinaliuba, @welcometomaria

Любовь Толкалина на своей странице в Instagram рассказала подписчикам о пополнении в семье. 41-летняя актриса сопроводила свой пост снимком дочери Марии и малыша, который совсем недавно появился в ее доме.

На фото фолловеры знаменитости увидели котенка породы сфинкс, на котором она остановила свой выбор.

«У нас в семье пополнение! Ищем имя! Какие идеи?», — обратилась Любовь Толкалина к народу.

Instagram @tolkalinaliuba

Подписчики в ответ на вопрос актрисы стали предлагать ей массу различных вариантов имен домашних питомцев.

«У нас такая же. Мы Моня назвали»

«Прелесть! У нас такой же, только серый, назвали гриджо, с итальянского — серый»

«Фифа… У нас такая же…»

«У меня была кошечка Чача», — комментируют подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Толкалина разделась на пляже в Италии и закрыла купальный сезон.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.83
-0.04 70.78
-0.06
Гороскоп на 30 октября: Рыбы, хватит сидеть в одиночестве!

Последние новости

11:12
Экстрасенс Николь Кузнецова в сексуальном наряде порассуждала о сглазе — фото
11:00
Пять человек сгорели при пожаре в садоводстве в Ленобласти
10:40
«Чистый заказ»: Избитый оппонент Иркутского губернатора рассказал, кого подозревает в нападении на себя
10:29
«Божественна в белом»: Эрика Герцег прогулялась по Киеву в ультракоротком топе
10:18
Драгоценности Людмилы Зыкиной выставят на аукционе в Москве
10:06
«Ищем имя!»: Любовь Толкалина рассказала о пополнении в семье

Сейчас читают

Гороскоп на 30 октября: Рыбы, хватит сидеть в одиночестве!
Осий-грязник — конец летнего пути: Что категорически нельзя делать 30 октября
Подробности зверского убийства матери 12-летним сыном: мальчик играл в хирурга

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев