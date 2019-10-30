Алла Пугачева порадовала фанатов в Instagram неожиданным признанием в любви.

Звезда опубликовала снимок с блестящей красной помадой на губах и подчеркнутыми тушью и подводкой глазами. На ней серый в полоску пиджак, а на голове эффектная укладка. Автор поста сидит в гостиной на фоне плетенной мебели.

«Я люблю тебя, как любят в жизни раз…» — поэтично написала под фото Пугачева.

Instagram @alla_orfey

К кому обращалась народная артистка, поняли не все. Кто-то предположил, что эти слова адресованы каждому поклоннику, кто-то вспомнил про Киркорова, некоторые и вовсе приняли ее высказывание на свой счет. Большинство же решили, что теплое признание 70-летней певицы обращено к супругу и отцу двух ее детей. И сообщение дошло до адресата.

«Понял! И я…» — ответил в комментариях Максим Галкин.

Также среди комментирующих пост отметились композитор Игорь Крутой и балерина Анастасия Волочкова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова выступит на концерте Пугачевой в Минске.