Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в России приостановило свою работу. Представители дипмиссии на странице представительства страны в Facebook сообщили, что услуги посетителям временно не предоставляются.
Известно, что забастовка объявлена во всех представительствах Израиля в зарубежных странах. В посольстве отметили, что финансовое ведомство страны не оставило сотрудникам выбора, вынудив их пойти на крайние меры. Дипломаты выразили надежду, что ситуация нормализуется в ближайшее время.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия пообещала ответить Болгарии на высылку своего дипломата.