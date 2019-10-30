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Посольство Израиля в России приостановило работу

, 13:27 104

В дипмиссии государства сообщили, что услуги посетителям временно не предоставляются.

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Фото, видео: Facebook / Израиль в России - Israel in Russia, globallookpress.com / Christian Reister

Посольство Израиля в России приостановило свою работу. Представители дипмиссии на странице представительства страны в Facebook сообщили, что услуги посетителям временно не предоставляются.

«В связи с решением Министерства Финансов Израиля нарушить согласованные и подписанные генеральным директором Минфин 21.07.2019 договоренности и обязать посланников государства Израиль, служащих за границей, в одностороннем порядке соблюдать новые указания, противоречащие ранее достигнутым условиям и нарушающие существующий уже несколько десятилетий порядок, мы вынуждены закрыть Посольство», — говорится в сообщении израильских дипломатов.

Facebook / Израиль в России — Israel in Russia

Известно, что забастовка объявлена во всех представительствах Израиля в зарубежных странах. В посольстве отметили, что финансовое ведомство страны не оставило сотрудникам выбора, вынудив их пойти на крайние меры. Дипломаты выразили надежду, что ситуация нормализуется в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия пообещала ответить Болгарии на высылку своего дипломата.

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