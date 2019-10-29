Россия пообещала ответить Болгарии на высылку своего дипломата

Россия примет ответные меры в связи с высылкой российского дипломата из Болгарии. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Разумеется, мы рассмотрим ответные меры, как это принято в дипломатической практике», — сказал замглавы МИД РФ.

О высылке российского дипломата ранее сообщило агентство ТАСС. В материале говорилось, что власти страны заподозрили россиянина в шпионаже.

Болгарская прокуратура возбудила соответствующее уголовное дело, однако была вынуждена приостановить расследование из-за дипломатического иммунитета фигуранта.

Как сообщал 5-tv.ru со ссылкой на зарубежные СМИ, из Болгарии был выслан первый секретарь посольства РФ в Софии.