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  4. Дебош на самолете рейса «Москва- Тель-Авив» устроила актриса Вележева

Дебош на самолете рейса «Москва- Тель-Авив» устроила актриса Вележева

, 14:01 102

В связи с неадекватным поведением звезды авиалайнер развернули в момент выезда на ВПП.

Фото: Instagram @lidiiavelezheva

Дебош на борту самолета, который должен был вылететь из московского «Шереметьево» в Тель-Авив, устроила актриса Лидия Вележева. Как стало известно 5-tv.ru, из-за неадекватного поведения пассажира авиалайнер развернули в момент выезда на ВПП.

По информации MK.RU актриса планировала вылететь на гастроли — сегодня в Нетании должен был состояться музыкально-драматический спектакль, где звезда играет одну из главных ролей. Как сообщает агентство, актеры Мария Порошина и Валерий Яременко тоже задействованы в постановке. В момент инцидента артисты находились на борту самолета.

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