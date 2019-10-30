Дебош на самолете рейса «Москва- Тель-Авив» устроила актриса Вележева

Дебош на борту самолета, который должен был вылететь из московского «Шереметьево» в Тель-Авив, устроила актриса Лидия Вележева. Как стало известно 5-tv.ru, из-за неадекватного поведения пассажира авиалайнер развернули в момент выезда на ВПП.

По информации MK.RU актриса планировала вылететь на гастроли — сегодня в Нетании должен был состояться музыкально-драматический спектакль, где звезда играет одну из главных ролей. Как сообщает агентство, актеры Мария Порошина и Валерий Яременко тоже задействованы в постановке. В момент инцидента артисты находились на борту самолета.