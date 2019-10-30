СК РФ возбудил дело о геноциде по факту убийства детей в 1942 году

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Геноцид» по факту убийства воспитанников Ейского детского дома в октябре 1942 года. Следователи изучили ряд рассекреченных ФСБ России архивных материалов. Выяснилось, что в Краснодарский край для проведения карательных операций в период 1942–1943 годов была направлена Зондеркоманда СС-10 «а» под руководством доктора Курта Кристмана. Целью фашистов было уничтожение советских граждан, в том числе с использованием мобильных газовых камер, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Было установлено, что в ходе операций 9 и 10 октября 1942 года каратели при участии начальника Гестапо города Ейск обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача Гестапо Штрауха совершили массовое убийство детей. Тела 214 воспитанников Ейского детского дома были обнаружены в 1943 году в районе Широчанского хутора после освобождения Краснодарского края от фашистской оккупации.

5-tv.ru

Отмечается, что часть «эсэсовцев», в том числе и Курт Кристман, предстали перед судом за совершенные преступления. Несмотря на это, шеф Гестапо Ейска, комендант и врач, а также другие неустановленные лица, включая военнослужащих Зондеркоманды СС-10 «а», смогли избежать наказания.

« СК России, основываясь на нормах международного права и национального законодательства, имеет все основания для производства расследования действий указанных лиц, поскольку в соответствии с Уставом Международного Военного трибунала в Нюрнберге убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности, и такие преступления не имеют срока давности», — говорится в сообщении СК.

Светлана Петренко подчеркнула, что ни одно преступление, базирующееся на идеях расового превосходства и нацизма, не должно оставаться безнаказанным и незамеченным, даже спустя продолжительное время.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рассекречен список карателей почти пяти тысяч человек в Железной горке.