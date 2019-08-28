Новгородская хатынь: рассекречен список карателей почти пяти тысяч человек в Железной горке

В Новгородской области рассекретили сегодня список карателей, которые в годы Великой Отечественной расстреливали мирных жителей. Девятнадцать имен — почти все латыши, но встречаются и русские фамилии. Эта публикация данных, пусть частичное, но возмездие. Найти после войны и судить палачей не получилось, бежали на Запад, следы затерялись.

Но они могут быть живы, и могут понести наказание, как Иван Демьянюк — последний случай. Или, по крайней мере, об их «подвигах» узнают потомки. Репортаж Сергея Лескова.

Имена, фамилии, точное описание внешности и характера вплоть до цвета глаз и привычек. На четырех пожелтевших от времени листах уникальное досье, ориентировки на военных преступников.

«Для фашистских оккупантов, для тех войск и подразделений, которые находились в Новгородской области, не имело значение ребенок, взрослый. Не имело значение еврей или нет. Для немцев, которые оккупировали территорию Советского союза и, в том числе Новгородскую область, был один признак — сочувствующий советской власти. Именно по этому дело возбуждено по факту геноцида мирного населения», — рассказывает руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по области Сергей Килессо.

В рассекреченных списках 19 отъявленных душегубов. Загерс Цагерс, Карлис Лацис, Адольф Клибус и другие. Все уроженцы Латвии. Кровавую работу по уничтожению мирного населения даже по меркам фашистов выполняли с особым рвением.

«Вот как раз таки еще в 1947 году во время первой эксгумации уже тогда судмедэкспертиза столкнулась с тем, что там совершенно разные останки. И все эти останки носят следы пыток. То есть сначала были жестокие допросы, а после жестоких допросов были расстрелы, причем по воспоминанию очевидцев, людей не достреливали, а уже закапывали», — поясняет страшные исторические факты старший научный сотрудник Санкт-петербургского института истории российской академии наук Дмитрий Асташкин.

Окрестности деревни Жестяная горка — новгородская хатынь. Весной в этих местах начали поднимать останки погибших. Счет уже идет на тысячи. Латышские каратели сюда, как на бойню, из ближайших деревень свозили коммунистов, партизан, пленных.

«И резали, и убивали, и стреляли. Вот, хозяин рассказывал: немец поднимется зимой на лыжах и с горки едет на лыжах, и расстреливает», — рассказывает жительница деревни Тамара Болшакова.

К концу оккупации немцы стали заметать следы, дали команду зачистить территорию от свидетелей. Тогда каратели вообще превратились в мясников, убивали всех без разбора.

Каждый метр здесь пропитан кровью. За дополнительный паек каратели перевыполняли норму и тщательно экономили патроны. Несчастных нередко забивали, палками, камнями, прикладами. Сбрасывали в эти ямы, и закапывали еще живыми

Сколько человек здесь замучили военные преступники неизвестно. По подтвержденным данным не меньше пяти тысяч. Под суд никто из пособников нацистов так и не попал. После войны их следы затерялись.

«И будучи в тылу им было легче скрыться от правосудия, нежели солдатам регулярных частей Вермахта. Поэтому многие из них, прикрываясь либо сочувствующими уже союзническим войскам, они намеренно сдавались. Либо союзникам западным, либо старались убежать незамеченными», — поясняет историк-краевед, филолог, общественный деятель и публицист Влад Богов.

Таких примеров не мало. Один из самых известных — фашистский пособник Иван Демьянюк. Бывший солдат Красной армии. В плену стал надзирателем концлагеря Собибор. Был осужден, но в тюрьму не попал. Скончался в 92 года, в Германии. Так что вполне возможно, что каратели из этого списка живы до сих пор. Возможно, даже выходят на ежегодные факельные шествия неонацистов в странах Прибалтики. Но вряд ли рассказывают о своих подвигах в годы войны.