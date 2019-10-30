В «Аэрофлоте» прокомментировали дебош Вележевой на борту самолета

В «Аэрофлоте» прокомментировали инцидент, произошедший на борту самолета рейса «Москва — Тель-Авив». Одна из пассажиров лайнера — актриса Лилия Вележева — устроила дебош, в результате чего экипаж воздушного судна решил вернуть лайнер на стоянку и снять артистку с рейса.

Как пояснили в авиакомпании, знаменитость нарушила правила поведения на борту самолета. Она отказалась пристегнуться, нецензурно выражалась, оскорбляла членов экипажа и пассажиров. На замечания командира воздушного судна Вележева не реагировала. После того, как лайнер вернулся на место стоянки, сотрудники полиции пытались вывести артистку из салона самолета, однако в процессе она оказала сопротивление.

Как сообщили в «Аэрофлоте», по факту инцидента был составлен рапорт о нарушении. Авиакомпания намерена добиваться максимально жесткого наказания с взысканием причиненного вреда перевозчику. В случае привлечения Вележевой к административной ответственности, она будет включена в черный список.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как сама Лидия Вележева оценивает произошедший инцидент.