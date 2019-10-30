«У меня просто шок»: Вележева о конфликте на борту самолета

Российская актриса Лилия Вележева, устроившая скандал на борту самолета рейса «Москва — Тель-Авив», рассказала о случившемся. Ранее сообщалось, что звезда устроила дебош, вследствие чего экипаж авиалайнера принял решение вернуть самолет на стоянку и высадить знаменитость с рейса.
Однако, по словам Вележевой, она ни с кем не конфликтовала, а лишь поинтересовалась, почему воздушное судно опаздывает в пункт назначения.
Звезда также отметила, что не употребляла алкоголь перед вылетом и не понимает, за что ее высадили с рейса. По ее словам, в результате действий сотрудников авиакомпании, пострадают зрители, которые приобрели билеты на спектакль с ее участием.
В свою очередь, пассажиры рейса «Москва — Тель-Авив» утверждают, что Вележева действительно вела себя неадекватно на борту самолета. Она отказалась пристегнуться и поднять спинку кресла, а на замечания бортпроводников не реагировала. После того, как в салон прибыли сотрудники Линейного управления МВД Шереметьево, пассажирка отказывалась покинуть воздушное судно, сообщают очевидцы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вележеву вывели за руки с борта самолета.