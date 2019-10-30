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«У меня просто шок»: Вележева о конфликте на борту самолета

, 16:49 Видео 214

Актриса утверждает, что лишь поинтересовалась, почему авиалайнер опаздывает к назначенному времени, а после полицейские ее высадили с рейса.

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Фото, видео: Instagram @lidiiavelezheva, 5-tv.ru

Российская актриса Лилия Вележева, устроившая скандал на борту самолета рейса «Москва — Тель-Авив», рассказала о случившемся. Ранее сообщалось, что звезда устроила дебош, вследствие чего экипаж авиалайнера принял решение вернуть самолет на стоянку и высадить знаменитость с рейса.

Однако, по словам Вележевой, она ни с кем не конфликтовала, а лишь поинтересовалась, почему воздушное судно опаздывает в пункт назначения.

«Рейс опоздал. Они ловят актеров, известных артистов, чтобы сделать оправдание. Я просто задала вопрос: „Почему мы опаздываем в Израиль?“ Вообще никто ничего не сказал. Я просто в странном состоянии. <…> Они не правы. У меня просто шок. Я в неадеквате. Я попытаюсь долететь к людям, которые меня ждут», — рассказала артистка в интервью KP.RU.

Звезда также отметила, что не употребляла алкоголь перед вылетом и не понимает, за что ее высадили с рейса. По ее словам, в результате действий сотрудников авиакомпании, пострадают зрители, которые приобрели билеты на спектакль с ее участием.

В свою очередь, пассажиры рейса «Москва — Тель-Авив» утверждают, что Вележева действительно вела себя неадекватно на борту самолета. Она отказалась пристегнуться и поднять спинку кресла, а на замечания бортпроводников не реагировала. После того, как в салон прибыли сотрудники Линейного управления МВД Шереметьево, пассажирка отказывалась покинуть воздушное судно, сообщают очевидцы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вележеву вывели за руки с борта самолета.

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