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Правительство РФ утвердило индексы роста платежей за услуги ЖКХ на 2020 год

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Из документа следует, что стоимость услуг ЖКХ может вырасти во втором полугодии 2020 года.

Фото: www.globallookpress.com /Nikolay Gyngazov

Правительство России утвердило индексы роста совокупных платежей граждан за услуги ЖКХ для регионов на 2020 год. Как следует из документа, опубликованного на официальном сайте кабинета министров, в Москве средний размер коммунальных платежей увеличится во втором полугодии следующего года не более чем на 5%, в Московской области — не более чем на 4,1%, в Санкт-Петербурге — на 3,8%.

Больше всего услуги ЖКХ могут подорожать в Чеченской Республике — для нее утвержден индекс в размере 6,5%, самый низкий индекс роста платы за коммунальные услуги в Ненецком автономном округе — 2,4%.

В первом полугодии 2020 года ни в одном из регионов роста коммунальных платежей не предусмотрено.

Как поясняется в документе, средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан в среднем по региону и служит основанием для утверждения властями субъекта Федерации максимальных индексов изменения платы за ЖКХ в муниципальных образованиях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев летом этого года доложил президенту РФ о принимаемых мерах по недопущению необоснованного роста тарифов ЖКХ в регионах.

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