Правительство РФ утвердило индексы роста платежей за услуги ЖКХ на 2020 год

Правительство России утвердило индексы роста совокупных платежей граждан за услуги ЖКХ для регионов на 2020 год. Как следует из документа, опубликованного на официальном сайте кабинета министров, в Москве средний размер коммунальных платежей увеличится во втором полугодии следующего года не более чем на 5%, в Московской области — не более чем на 4,1%, в Санкт-Петербурге — на 3,8%.

Больше всего услуги ЖКХ могут подорожать в Чеченской Республике — для нее утвержден индекс в размере 6,5%, самый низкий индекс роста платы за коммунальные услуги в Ненецком автономном округе — 2,4%.

В первом полугодии 2020 года ни в одном из регионов роста коммунальных платежей не предусмотрено.

Как поясняется в документе, средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан в среднем по региону и служит основанием для утверждения властями субъекта Федерации максимальных индексов изменения платы за ЖКХ в муниципальных образованиях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев летом этого года доложил президенту РФ о принимаемых мерах по недопущению необоснованного роста тарифов ЖКХ в регионах.