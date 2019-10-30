Президент Чили отказался от проведения ноябрьского саммита АТЭС

Президент Чили Себастьян Пиньера решил отменить саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Мероприятие должно было проходить в столице страны Сантьяго 16 и 17 ноября 2019 года, пишет «Экономика сегодня».

О своем решении Пиньера объявил во время пресс-конференции в Министерстве финансов. Он выразил глубокое сожаление в связи с отменой саммита АТЭС и Конференции ООН по изменению климата, которая должна была состояться в декабре.

Президент подчеркнул, что Чили заинтересована в сотрудничестве со странами АТЭС. По его словам, на них приходится более 70% экспорта Чили.

Пиньера добавил, что после отмены саммита власти страны сконцентрируются на восстановлении общественного порядка в столице.

Секретариат АТЭС на фоне заявления чилийского лидера выпустил документ, в котором говорится, где пройдет следующий саммит. В 2020 году его должна принять Малайзия.

Протесты в Чили проходят с середины октября. Поводом для массовых акций стало повышение цен на проезд в метро. Как ранее сообщал 5-tv.ru, 21 октября жертвами беспорядков в Чили стали десять человек.