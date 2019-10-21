Жертвами беспорядков в Чили стали десять человек

Десять человек погибли в результате массовых протестов в Чили. Большинство из них стали жертвами пожаров в торговых центрах. Об этом сообщают местные власти.

Сейчас в столице и ряде других городов действует чрезвычайное положение. Полиция задержала уже более 600 зачинщиков беспорядков.

Волнения в Чили вспыхнули после резкого повышения тарифов на проезд в метро. Манифестанты строят баррикады, громят витрины магазинов и станции метро, поджигают автобусы, супермаркеты и электростанции. И это несмотря на то, что повышение стоимости проездных — решили отменить.

С перебоями работает международный аэропорт. Туристы, чьи рейсы отменили, ютятся в залах ожидания. Есть ли среди них россияне — пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что продолжается противостояние в Барселоне, после оглашения приговоров видным каталонским политикам.