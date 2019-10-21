  1. Пятый канал
  4. Жертвами беспорядков в Чили стали десять человек

Жертвами беспорядков в Чили стали десять человек

, 12:35 Эфирная новость 17

К настоящему времени задержано уже более 600 зачинщиков. Работа международного аэропорта серьезно нарушена.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: REUTERS/Ivan Alvarado, 5-tv.ru

Десять человек погибли в результате массовых протестов в Чили. Большинство из них стали жертвами пожаров в торговых центрах. Об этом сообщают местные власти.

Сейчас в столице и ряде других городов действует чрезвычайное положение. Полиция задержала уже более 600 зачинщиков беспорядков.

Волнения в Чили вспыхнули после резкого повышения тарифов на проезд в метро. Манифестанты строят баррикады, громят витрины магазинов и станции метро, поджигают автобусы, супермаркеты и электростанции. И это несмотря на то, что повышение стоимости проездных — решили отменить.

С перебоями работает международный аэропорт. Туристы, чьи рейсы отменили, ютятся в залах ожидания. Есть ли среди них россияне — пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что продолжается противостояние в Барселоне, после оглашения приговоров видным каталонским политикам. 

Читайте также

+7° Днём +12°
Ночью +6°
63.95
-0.06 71.13
0.23
Гороскоп на 21 октября: Рыбы, слушайте свое сердце

Последние новости

12:51
Мать бросила младенца в подъезде, оставив ему пакет с едой
12:42
Поклонники взволнованы болезненным видом Софии Ротару
12:35
Жертвами беспорядков в Чили стали десять человек
12:24
Снег с дождем спровоцировали транспортный апокалипсис в Екатеринбурге
12:13
20 октября — День военного связиста в России
12:07
Дмитрий Марьянов завел любовницу незадолго до смерти

Сейчас читают

Гороскоп на 21 октября: Рыбы, слушайте свое сердце
«На Мишу похож»: Ирина Круг показала повзрослевшего сына
«Такая интеллигентная!» Жена внука Пугачевой показала стильные фото с дачи

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев