Известная украинская поп-исполнительница Светлана Лобода устроила зажигательные пляски прямо на улице. В рубашке и мини-шортах звезда принялась танцевать под аккомпанемент баяна и звуки барабана. Видеозапись своего развлечения артистка опубликовала в Instagram.

Как видно на кадрах, во время своего исполнения музыканты восклицают: «Асса». По всей видимости, Лобода сейчас находится в путешествии, однако, где именно, певица пока своим поклонникам не сообщила.

Новый ролик артистки вызвал бурную реакцию поклонников. Пока одни пытались угадать, где исполнительница сейчас находится, другие обсуждали ее наряд. По мнению юзеров, светская львица могла бы одеваться скромнее во время прогулок по городу, особенно, если она сейчас отдыхает в мусульманской стране.

«За такой наряд камнями забью!»

«Да! Не прилично уж так себя вести! Не та культура!»

«Все люди, как люди».

«Это где?»

«Очень здорово танцуете!» — отмечали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Лобода приручила волка для съемок нового клипа.