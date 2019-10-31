Устроившей дебош в самолете актрисе Вележевой грозит штраф

Авиадебоширкой на рейсе Москва — Тель-Авив оказалась известная актриса Лидия Вележева. Из-за нее вылет задержали на два часа. Когда лайнер только готовился подняться в небо женщина стала вести себя неадекватно — отказалась привести спинку кресла в вертикальное положение, как того требуют правила, стала хамить пассажирам и стюардам.

В итоге, экипаж развернулся прямо на взлетной полосе и вернулся в «Шереметьево». Наряду полиции пришлось силой выводить Вележеву из салона. Теперь, актрисе грозит серьезный штраф.

Лидия Вележева — актриса театра, кино и сериалов, супруга известного актера Алексея Гуськова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вележева назвала инцидент безобразием и сообщила, что намерена разбираться в связи с возникшей ситуацией.