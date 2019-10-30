Российская актриса Лидия Вележева, устроившая дебош на борту самолета рейса «Москва — Тель-Авив», высказалась о произошедшем конфликте. Звезда назвала инцидент безобразием и сообщила, что намерена разбираться в связи с возникшей ситуацией.

«Я не буду давать никаких комментариев. То, что произошло, это просто безобразие. Я буду разбираться по-другому», — заявила знаменитость.

Лидия Вележева была снята с рейса «Москва — Тель-Авив» в связи с неадекватным поведением на борту самолета. Как сообщили в «Аэрофлоте», женщина оскорбляла членов экипажа и пассажиров, игнорировала замечания борт-проводников и отказалась пристегиваться. Во время задержания пассажирка устроила скандал.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Вележева летела на гастроли в Нетанию, где состоится спектакль с ней в главной роли. Из-за скандала на борту самолета она была вынуждена отправиться в Израиль другим рейсом.