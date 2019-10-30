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«Просто безобразие»: Вележева о конфликте на борту рейса «Москва — Тель-Авив»

, 19:35 Эксклюзивное интервью 1 123

Актриса отказалась давать комментарии по произошедшему инциденту и заявила, что будет разбираться «по-другому».

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Фото, видео: ВКонтакте @lidiya_velezheva, 5-tv.ru

Российская актриса Лидия Вележева, устроившая дебош на борту самолета рейса «Москва — Тель-Авив», высказалась о произошедшем конфликте. Звезда назвала инцидент безобразием и сообщила, что намерена разбираться в связи с возникшей ситуацией.

«Я не буду давать никаких комментариев. То, что произошло, это просто безобразие. Я буду разбираться по-другому», — заявила знаменитость.

Лидия Вележева была снята с рейса «Москва — Тель-Авив» в связи с неадекватным поведением на борту самолета. Как сообщили в «Аэрофлоте», женщина оскорбляла членов экипажа и пассажиров, игнорировала замечания борт-проводников и отказалась пристегиваться. Во время задержания пассажирка устроила скандал.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Вележева летела на гастроли в Нетанию, где состоится спектакль с ней в главной роли. Из-за скандала на борту самолета она была вынуждена отправиться в Израиль другим рейсом.

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