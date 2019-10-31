Продюсер поведала о том, как спасали спектакль без оскандалившейся Вележевой

Актриса Лидия Вележева должна была сыграть в спектакле «Территория страсти», состоявшемся в израильском городе Нетания, одну из главных ролей. Однако из-за дебоша, устроенного на борту самолета, звезда не попала на собственное выступление.

Исполнительный продюсер театральной постановки Ольга Матвейчук рассказала о том, что вынуждена была пережить труппа во время перелета, и как удалось спасти театральную постановку от провала.

«Зрителям очень понравился спектакль. Прошло все замечательно. То, что они провели 12 часов в самолете — была задержка рейса. Но так как у нас работают все профессионалы — был прекрасно сделан спектакль», — заявила организатор.

Комментируя отсутствие Лидии Вележевой в Израиле, Ольга Матвейчук отметила, что на гастрольный график это никак не повлияло.

«У нас в спектакле всегда есть второй и третий состав. И сыграла вторая актриса роль. Никаких проблем здесь нет», — утверждает Матвейук.

Постановка «Территория страсти» — творческий дебют в качестве режиссера 60-летнего актера Александра Балуева. Артист не только поставил спектакль, но и сыграл в нем главную роль. Лидия Вележева также должна была перевоплотиться в одного из центральных персонажей — маркизу де Мертей. По сюжету, основанному на романе «Опасные связи» Пьера Ш. де Лакло, актриса занята в данной постановке в роли холодной и расчетливой дамы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что муж Лидии Вележевой прокомментировал конфликт на борту рейса «Москва — Тель-Авив».