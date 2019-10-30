Ситуация неприятная: Муж Вележевой прокомментировал конфликт на борту самолета

Супруг актрисы Лидии Вележевой, устроившей дебош на борту самолета рейса «Москва — Тель-Авив», сообщил, что конфликт разрешился. Сейчас звезда летит в Нетанию, где состоится спектакль с ней в главной роли. Вместе с Вележевой в постановке примут участие артисты Мария Порошина и Валерий Яременко.

«Она уже летит спокойно играть спектакль. Все будет хорошо», — отметил Алексей Гуськов в беседе с 5-tv.ru.

Мужчина также добавил, что ему неприятно вспоминать о произошедшем инциденте с его женой.

Как ранее сообщал 5-tv.ru Вележева нарушила правила поведения на борту самолета рейса «Москва — Тель-Авив». Она отказалась пристегнуться, нецензурно выражалась, оскорбляла пассажиров и игнорировала просьбы борт-проводников. В результате экипаж воздушного судна принял решение вернуться на стоянку в столичном аэропорту «Шереметьево» и высадить дебоширку. Во время задержания звезда устроила скандал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в крови Лидии Вележевой было обнаружено 0,43 промилле алкоголя.