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  4. Пропавших в Приморье рыбаков разыскивают третьи сутки

Пропавших в Приморье рыбаков разыскивают третьи сутки

, 7:25 Эфирная новость 51

Родственники объявили награду за их нахождение

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Фото, видео: www.globallookpress.com / EMERCOM of Russia; 5-tv.ru

В Приморье сотрудники МЧС и волонтеры ищут пропавших рыбаков. В субботу компания из шести человек отправилась на моторной лодке в залив Владимира в Японском море. С тех пор рыбаки перестали выходить на связь.

Сейчас в районе поиска работают катера и вертолет. На суше более сотни добровольцев уже прочесали 300 километров береговой линии. Информация передана и на все находящиеся в море суда.

По словам родственников пропавших, все они рыбаки со стажем. К безопасности относились ответственно. На катере были спасательные жилеты, запас еды и топлива.

На третьи сутки поисков родственники пропавших рыбаков объявили награду в 500 тысяч рублей за сообщение о точном местонахождении своих близких.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трагедии с рыбаками на чукотской реке Малый Анюй.

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