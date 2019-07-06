На чукотской реке перевернулась лодка с рыбаками, четверо пропали без вести

В Чукотском автономном округе на реке Малый Анюй вечером в субботу, 6 июля, перевернулась лодка с пятью рыбаками. Одному 27-летнему мужчине удалось самостоятельно выбраться из воды, после чего он прошел пешком девять километров, чтобы сообщить о случившемся.

На место ЧП прибыли спасатели, но поиски остальных четырех рыбаков пока ни к чему не привели. Ситуация осложнилась и с наступлением темноты. В воскресенье поисково-спасательная операция продолжится. По данным 5-tv.ru, среди пропавших — двое 26-летних, 27-летний, а также 46-летний мужчины.

Ранее 5-tv.ru сообщал о трагедии в Черном море, где перевернулся прогулочный катамаран, погибли две женщины.