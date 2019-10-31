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  4. Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном ребенке» в Кировской области

Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном ребенке» в Кировской области

, 8:47 Эфирная новость 159

Специалист пояснил искажение данных неправильным хранением исследуемых образцов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Berti HANNA; 5-tv.ru

Судмедэксперт, который нашел алкоголь в крови сбитого под Кировом ребенка, на допросе признал свою ошибку. Он пояснил это нарушением условий хранения исследуемых образцов. Пробирки попросту не убрали в холодильную камеру.

Семья погибшего ребенка уже обратилась в Следственный комитет и прокуратуру, требуя привлечь эксперта к уголовной ответственности по делу о халатности.

Напомню, трагедия под Кировом произошла в июле. Машина, за рулем которой находился полицейский, сбила мальчика на велосипеде. От полученных травм он погиб. Проведенные исследования крови ребенка тогда показали наличие в ней этанола.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности ДТП с «пьяным ребенком» в Кировской области.

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