Стали известны подробности ДТП с «пьяным ребенком» в Кировской области

УМВД России по Кировской области провело проверку по факту смертельного ДТП в июле в селе Буйское Уржумского района, в котором погиб шестилетний мальчик.

Автомобилем управлял майор полиции, который в тот момент находился в отпуске. Как уточнили в ведомстве, он ехал на личном транспорте и нарушений не допускал.

Кроме того, полицейский прошел освидетельствование — алкоголя в его организме обнаружено не было. Отмечается, что возможности предотвратить столкновение у него, по предварительным данным, не было.

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Мужчина не отстранен от исполнения обязанностей, и вопрос о привлечении его к дисциплинарной ответственности будет решен после принятия процессуального решения по делу об аварии .

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил дело об этом смертельном ДТП на контроль центрального аппарата ведомства, а также распорядился провести повторную судебно-медицинскую экспертизу, так как 14 октября семья погибшего получила результаты, согласно которым в крови шестилетнего малыша обнаружено 0,51 промилле алкоголя. Это равняется примерно 50-ти граммам крепкого алкоголя, либо литру пива.

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Автомобиль правоохранителя в Уржумском районе 13 июля сбил мальчика на велосипеде, когда тот выезжал со второстепенной дороги на основную трассу. От полученных травм ребенок скончался через несколько минут.

Два года назад в подмосковной Балашихе широкий резонанс получил другой трагический случай, когда женщина за рулем сбила насмерть шестилетнего мальчика. Первичная судмедэкспертиза выявила в крови погибшего ребенка алкоголь — причем в высокой дозе. Последующая проверка это опровергла, а следователи выяснили, что врач специально загрязнил кровь спиртообразующей микрофлорой.