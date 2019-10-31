Первые японские туристы посетили Кунашир

Первые японские туристы побывали на Курилах. Группа из 44 человек посетила остров Кунашир. Гостям показали природные достопримечательности, краеведческий музей и старое японское кладбище.

Ранее посетить Курилы могли лишь потомки похороненных там японцев. Нынешний визит проходит в рамках совместного пилотного проекта по развитию туризма в регионе. После Кунашира японцы отправятся на остров Итуруп, где их ждут горячие источники, спящие вулканы и российское гостеприимство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российским бизнесменам смягчат визовый режим в Японии.