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Первые японские туристы посетили Кунашир

, 9:29 Эфирная новость 68

Ранее посетить Курилы могли лишь потомки похороненных там японцев.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Ivanov/ TV Zvezda; 5-tv.ru

Первые японские туристы побывали на Курилах. Группа из 44 человек посетила остров Кунашир. Гостям показали природные достопримечательности, краеведческий музей и старое японское кладбище.

Ранее посетить Курилы могли лишь потомки похороненных там японцев. Нынешний визит проходит в рамках совместного пилотного проекта по развитию туризма в регионе. После Кунашира японцы отправятся на остров Итуруп, где их ждут горячие источники, спящие вулканы и российское гостеприимство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российским бизнесменам смягчат визовый режим в Японии.

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