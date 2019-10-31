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«Картинка на ночь»: Толкалина снялась в полностью прозрачном платье

, 12:42 Фото 241

Актриса показала снимок в платье, через которое прекрасно видно все детали ее фигуры.

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Фото, видео: Instagram @tolkalinaliuba

Любовь Толкалина раздразнила фолловеров пикантным снимком. На фото, которое актриса опубликовала на своей странице в Instagram, она позирует практически обнаженной.

В кадре Любовь стоит на фоне побережья. На актрисе полностью прозрачное платье с тонкой белой вышивкой, которая едва скрывает самые интимные детали ее фигуры. Зону бикини Толкалина прикрыла рукой, в которой держит бутылку, похожую на винную.

Instagram @tolkalinaliuba

«Именно такая картинка на ночь. Именно потому что снова целый день репетиций, детских и недетских спектаклей. Снова день жила для вдохновения и энтузиазма труда», — задумчиво комментирует выбор контента актриса.

Что конкретно по поводу пикантного кадра думают поклонники артистки, неизвестно — Толкалина закрыла комментарии. Однако за несколько часов фотография набрала больше 20 тысяч лайков — судя по этому, аудитория Любови в полном восторге.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Любовь Толкалина рассказала о пополнении в семье.

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