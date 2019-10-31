Саммит молодых ученых на базе образовательного центра «Сириус» проходит в Сочи

«Большой вызов» современным проблемам бросают в Сочи. В образовательном центре «Сириус» проходит саммит молодых ученых и инженеров. Лучшие умы демонстрируют свои проекты. В том числе и совершенные машины, которые способны вмиг решить сложнейшие задачи современности. Из сотен заявок на конкурс отобрали только триста.

С лучшими из лучших познакомилась Ирина Сафонова.

Первый в России поезд-лаборатория, в вагонах — теплицы, камеры для хранения семенного материала и приборы для отбора ДНК редких растений. Проедет от Калининграда до Владивостока — это лишь одна из идей участников саммита молодых ученых. Вот здесь они вычисляют, сколько антиоксидантов в местных овощах и фруктах, а по соседству демонстрируют программу, которая за несколько секунд может посчитать зерна пшеницы, замерить их и определить урожайность.

В этих учебных классах звучат идеи, которые поистине могут изменить мир. Создание новой терапии для лечения ВИЧ, или нового неопиоидного анальгетика. К слову, сейчас в мире существует такой один и одна инъекция стоит тысячу долларов. А эта работа посвящена протезам — стопы, управляемые искусственным интеллектом. Сейчас в России 46 тысяч человек в таких нуждаются.

Александр Коломейцев называет стоимость протеза — 500-700 тысяч рублей. Цена его иностранного аналога — три с половиной миллиона.

«Сделали, чтобы стандартную одежду надевать можно было, штанина на него надевается. Я достаточно много времени на это потратил, чтобы это смоделировать. Есть съемная батарея, чтобы ходить целый день и не задумываться о зарядке», — рассказывает Александр Коломейцев, участник саммита из Владивостока.

Медицина, робототехника, генетика. Лучшие молодые умы проектируют беспилотники, способные прогнозировать стихийные бедствия, и обещают избавить Россию от главной проблемы. Всеволод Рачис создает робота, который наконец отремонтирует плохие дороги.

«Он должен сам находить ямы, анализировать их глубину и засыпать их прямо пропорционально их глубине», — говорит Всеволод Рачис, участник саммита из Томска.

Саммит «Большие вызовы» проходит в Сочи на площадке образовательного центра Сириус во второй раз. Конкурс сумасшедший, из сотен заявок здесь только триста лучших.

«Большая часть студентов, которые приняли участие в саммите, прошли стажировки в ведущих компаниях, многие приглашены и трудоустроены в наших компаниях партнёрах», — рассказывает Елена Шмелева, руководитель фонда «Талант и успех».

Мастер-классы с представителями крупнейших корпораций страны, встречи с ведущими учеными и наставниками. Доработка проектов и возможность от замысла приступить к воплощению.

Говорить о науке они готовы даже во время еды. Поэтому на саммите был впервые введен формат делового бизнес-завтрака.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в образовательном центре «Сириус» рассказали о лекарстве от старости.