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  4. Гоша Куценко задолжал порядка 700 тысяч рублей

Гоша Куценко задолжал порядка 700 тысяч рублей

, 11:45 177

Эта информация появилась на сайте судебных приставов.

Фото: www.globallookpress.com /Anatoly Lomohov

Российский актер Гоша Куценко задолжал порядка 700 тысяч рублей. Как сообщается на сайте судебных приставов, в мае 2015 года Черемушкинский районный суд обязал звезду выплатить около 693 тысяч рублей, однако артист проигнорировал требование инстанции.

fssprus.ru/

В октябре 2019 года задолженность Куценко увеличилась. ГИБДД выписала актеру штраф в размере 500 рублей. Однако звезда так и не погасил долги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российского актера Алексея Панина не смогут выпустить за границу из-за долгов. По информации Федеральной службы судебных приставов, у него накопилось 195 штрафов за нарушение ПДД, что составляет более трех миллионов рублей. Задолженность артиста начала расти с 2015 года.

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