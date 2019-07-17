Алексея Панина не выпустят за границу из-за штрафов в три миллиона рублей

, 18:39 137

Долги актер копит еще с 2015 года.

Фото : ТАСС / Дмитрий Серебряков

Тема:
Алексей Панин 49

Российского актера Алексея Панина не выпустят за границу. По информации Федеральной службы судебных приставов, у него накопилось 195 штрафов за нарушение ПДД, что составляет более трех миллионов рублей. Долги у актера растут в геометрической прогрессии с 2015 года.

Ранее это обстоятельство не помешало артисту уехать в Италию. Возможно, актеру не закрыли выезд в надежде, что он не вернется обратно.

В России при наличии неоплаченной в установленный срок задолженности в размере свыше 30 тысяч рублей должникам могут ограничить выезд за границу. В отдельных случаях ограничения действуют в случае задолженности от десяти тысяч рублей.

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Ранее отдыхающий в Риме Панин в эксклюзивном интервью признался, что впервые слышит о запрете суда покидать Россию. Единственное, что всерьез взволновало Панина, — сможет ли он вернуться на родину.

Тема:
Алексей Панин 49
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