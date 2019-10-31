Зеленский назвал дату разведения сил в Петровском

Украинские силовики и ополченцы начнут разведение сил у населенного пункта Петровское в Донбассе 4 ноября. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Если будет безопасность в Петровском на протяжении недели, то 4-го числа мы должны начать разведение», — заявил Зеленский на брифинге с генсеком НАТО.

Президент Украины напомнил, что разведение сил в Петровском было условием для встречи в «нормандском формате». По его словам, для саммита также должны быть разведены силы в населенном пункте Золотое и согласована так называемая «формула Штайнмайера».

« Я не вижу никаких сомнений, что у нас состоится встреча (в „нормандском формате“ — Прим. ред)» , — выразил уверенность Зеленский.

Кроме того, на встрече президент Украины сказал, что страна готова ускорить подготовку к членству в НАТО. По его словам, Киев уже готов на практике доказать, что заслуживает изменения формата отношений.

Зеленский и Столтенберг провели переговоры в Мариинском дворце в Киеве. Пресс-служба главы украинского государства сообщала, что беседа состоялась «в узком кругу». После нее началось заседание комиссии Украина-НАТО.

На Украине не все согласны с разведением сил в Донбассе. Как сообщал 5-tv.ru, 30 октября сотни людей устроили в Киеве митинг против отвода украинских сил.