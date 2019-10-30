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  4. Сотни людей устроили в Киеве митинг против отвода украинских сил в Донбассе

Сотни людей устроили в Киеве митинг против отвода украинских сил в Донбассе

, 9:31 Эфирная новость 112

Накануне конфликтующие стороны в Донбассе начали отвод войск в районе населенного пункта Золотое.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Serg Glovny; 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис 224

Украинские националисты этой ночью в Киеве устроили митинг у офиса президента Зеленского. Таким образом они хотят остановить начавшийся отвод вооруженных сил от линии соприкосновения в Донбассе. Несколько сотен участников скандировали антиправительственные лозунги и призывали Зеленского уйти в отставку.

Накануне конфликтующие стороны в Донбассе начали отвод войск в районе населенного пункта Золотое. Это один из двух пилотных участков согласно одобренной 1 октября «формуле Штайнмайера».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине проходят акции против «формулы Штайнмайера».

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