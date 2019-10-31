Количество врачей сократилось в большинстве регионов России

Число врачей сократилось в 54 российских регионах в 2018 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на справку Минздрава о состоянии здравоохранения в регионах.

Согласно данным документа, заметнее всего негативная динамика наблюдается в Бурятии. Там за год количество медиков уменьшилось на 59% — с 3673 до 1499. Схожая ситуация наблюдается в Новосибирской области, где врачей стало меньше на 58%. Вместо 11 тысяч, на рабочих местах остались только 4613 сотрудников. На третьем месте в списке антилидеров — Томская область, где число медицинских работников сократилось на 18%.

В ТОП-5 регионов с самыми негативными показателями также вошли Кемеровская область и Якутия.

При этом, по данным Минздрава, число специалистов увеличилось в 31-м российском регионе. Заметнее всего позитивная динамика наблюдается в Хакасии и Омской области.

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал URA.RU представленную статистику. По его словам, профессия врача обесценилась. Политик считает, что необходимо вернуться к бюджетному финансированию медицины.

«Конечно, наблюдается отток медиков. Врача сегодня ни во что не ставят. Все началось с того, что в медицину пришли страховщики и юристы, которые плохо учились, а сейчас правят балом. Когда врач зажат априори между недовольным пациентом и строгим контролером со стороны страховой организации», — подчеркнул Онищенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Челябинской области все фельдшеры скорой помощи написали заявление об увольнении.