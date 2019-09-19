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  4. В Челябинской области все фельдшеры скорой помощи написали заявление об увольнении

В Челябинской области все фельдшеры скорой помощи написали заявление об увольнении

, 21:20 Эфирная новость 63

Причиной демарша медиков одного из райцентров Челябинской области стала мизерная зарплата при колоссальных нагрузках.

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Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; 5-tv.ru

В Челябинской области разгорается крупный скандал. Фельдшеры единственной подстанции одного из райцентров решили разом уволиться. А это значит, что десятки тысяч человек могут остаться без медицинской помощи.

Невыносимые условия труда, тройная нагрузка, мизерные зарплаты — люди просто в отчаянии.

Бешеная нагрузка, работа на три ставки — и все это за 75 рублей в час. Такие мизерные суммы на этой подстанции скорой помощи стали получать после того как где-то наверху отчитались: медикам наконец подняли оклады. Вот только зарплата фельдшеров уменьшилась раза в два.

Почему в зарплатных листках — одни цифры, а в отчетах местных властей — совсем другие, разбиралась Анна Воропай.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Минздраве придумали бороться с врачами-неучами.

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