«Старая история»: Пиар-директор Гоши Куценко опровергла информацию о его долгах

Пиар-директор российского актера Гоши Куценко прокомментировала информацию о задолженности звезды. В беседе с 5-tv.ru Мила Соловьева отметила, что звезда регулярно платит налоги. По словам представителя артиста, на сайте судебных приставов размещена старая информация.

Соловьева пояснила, что в 2015 году Куценко попал в ДТП, участник которого подал на актера и суд и потребовал выплатить денежную компенсацию. Однако суд признал невиновность звезды, и, следовательно, у Куценко никаких долгов не осталось.

«У нас нет никаких долгов. Мы вовремя платим налоги, вовремя платим по кредитам, поэтому все это неправда и ошибка. Нужно этому верить. <…> Если вы зайдете на сайт налоговой, вы увидите старую историю 2015 года, когда Гоша попал в аварию. <…> Водитель, который был виновен в аварии, подавал на Гошу в суд, но все решения суда у нас есть, и он виноват, и у Гоши нет никаких перед ним долгов», — сообщила Соловьева.

Ранее 5-tv.ru со ссылкой на сайт судебных приставов сообщал, что еще в 2015 Куценко задолжал 693 тысячи рублей. Позже к этой сумме прибавился штраф из ГИБДД в размере 500 рублей.