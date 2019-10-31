«Одно лицо»: Лазарев опубликовал семейный снимок

Певец Сергей Лазарев опубликовал архивное фото в день рождения своей мамы в Instagram, сообщает «7 Дней.ру». На снимке соединены две фотографии, сделанные с разницей в 30 лет.

«Мамуленька любимая, с Днем Рождения! @tinalazareva! Ты пример сильной и целеустремленной женщины — ты всегда выходишь с достоинством из всех жизненных сложностей! Ты у меня красавица, умница и я тебя очень люблю! Спасибо за воспитание, советы, поддержку во всем! Будь здорова на радость всей нашей семье! Целую крепко! С Днем Рождения!» — нежно подписал пост артист.

Instagram @lazarevsergey

Поклонники певца внимательно рассмотрели фотографию и отметили, что маленький Сергей копия своего сына Никиты.

«Как Никита на отца похож»;

«Сергей, Ваш сын — одно лицо с Вами»;

«На первой фотографии прям вылитый Никита!» — отметили фолловеры.

Интересно, что музыкант долгое время скрывал информацию о существовании своих детей. О сыне Никите певец заявил лишь спустя два года после его рождения. А громкое заявление о годовалой дочери Анне, певец сделал в эфире программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Круг показала повзрослевшего сына, схожего с отцом.