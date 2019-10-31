Подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду в ХМАО задержан

Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Ханты-Мансийском автономном округе задержан. Как сообщает сайт СКР, в городе Нарьян-Мар мужчина причинил смертельное ножевое ранение ребенку во время «тихого часа». Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве малолетнего.

Задержанный — 36-летний местный житель, который находился в состоянии опьянения.

Как стало известно 5-tv.ru, предполагаемый злоумышленник Поздеев Денис. Он рассказал следователям, что зашел в детский сад случайно. Что у него случилась галлюцинация и он принял ребенка за демона, после чего набросился на него.

При этом, по данным источника 5-tv.ru, во время обыска у него нашли листочки с информацией про этот детский сад.

В следственном комитете сообщили, что проверят работу частного охранного предприятия в детском саду, где произошла трагедия.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео жестоких издевательств матери над детьми в Москве.