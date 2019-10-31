  1. Пятый канал
  4. Подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду в ХМАО задержан

Подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду в ХМАО задержан

, 16:04 49

Шестилетний мальчик погиб на месте от удара ножом в шею.

Фото: ВКонтакте @nao24

Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Ханты-Мансийском автономном округе задержан. Как сообщает сайт СКР, в городе Нарьян-Мар мужчина причинил смертельное ножевое ранение ребенку во время «тихого часа». Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве малолетнего.

Задержанный — 36-летний местный житель, который находился в состоянии опьянения.

Как стало известно 5-tv.ru, предполагаемый злоумышленник Поздеев Денис. Он рассказал следователям, что зашел в детский сад случайно. Что у него случилась галлюцинация и он принял ребенка за демона, после чего набросился на него.

При этом, по данным источника 5-tv.ru, во время обыска у него нашли листочки с информацией про этот детский сад.

В следственном комитете сообщили, что проверят работу частного охранного предприятия в детском саду, где произошла трагедия.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео жестоких издевательств матери над детьми в Москве.

Читайте также

Мать-кукушка бросила младенца возле поликлиники в Волгограде и уехала

В порыве ярости: волгоградец отрубил головы жене и теще
+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.77
-0.10 71.19
0.18
Гороскоп на 31 октября: Рак, научитесь говорить «нет»!

Последние новости

16:04
Подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду в ХМАО задержан
16:01
Задержанному замначальника отдела УГИБДД предъявили обвинение
15:55
Мужчина ворвался в детский сад и зарезал ребенка в Нарьян-Маре
15:43
Память жертв авиакатастрофы над Синаем почтили в Петербурге
15:38
Жалею, что не пристегнулась: Вележева озвучила свою версию инцидента в самолете
15:27
«Я выросла»: Лолита больше не интересуется «малолетками для одноразового удовольствия»

Сейчас читают

Яременко рассказал, как прошел спектакль без Вележевой, снятой с рейса за дебош
«У меня просто шок»: Вележева о конфликте на борту самолета
«Такая интеллигентная!» Жена внука Пугачевой показала стильные фото с дачи

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев