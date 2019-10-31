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«Вся в синяках»: Вележева рассказала, как ее выводили с рейса «Москва —Тель-Авив»

, 16:48 Эксклюзивное интервью 567

Актриса поделилась своей версией конфликта на борту самолета, произошедшего 30 октября.

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Фото, видео: Instagram @lidiiavelezheva

Российская актриса Лидия Вележева, которую сняли с рейса «Москва — Тель-Авив», прокомментировала конфликт, произошедший на борту самолета. Звезда призналась, что находилась на взводе из-за задержки борта на четыре часа и действительно отказалась пристегнуться. Кроме того, знаменитость вмешалась конфликт пары и в результате нарвалась на критику мужчины.

После этого к пассажирке подошла стюардесса и, обвинив ее в дебоше, по версии звезды, попросила покинуть салон воздушного судна. Затем в ситуацию вмешались полицейские, которые, несмотря на отказ артистки выходить из авиалайнера, принялись ее оттуда выводить.

«Меня стали выводить, выводили так, что я вся в синяках. Вот так меня выкручивали и не давали с журналистами общаться. <.> Меня проверили, поставили, что у меня 0,43 промилле», — рассказала звезда, отметив, что на борту воздушного судна выпила бокал игристого вина.

После медицинского освидетельствования актриса купила новый билет и улетела в Тель-Авив следующим рейсом в 19:40.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вележева раскаялась в содеянном.

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