Жалею, что не пристегнулась: Вележева озвучила свою версию инцидента в самолете

Актриса Лидия Вележева, устроившая дебош на борту самолета рейса «Москва — Тель-Авив», рассказала о произошедшем инциденте. Звезда призналась, что была на взводе во время вылета. Причиной стала задержка рейса на четыре часа. Вместе с коллегами по цеху знаменитость летела на гастроли в Нетанию, где должен был состояться спектакль с ее участием.

Однако по неизвестным для артистки причинам при вылете возникли проблемы, поэтому всех пассажиров лайнера попросили покинуть салон и ожидать следующего борта. Возникшая ситуация возмутила Вележеву, которая боялась опоздать к зрителям, купившим билеты на постановку в Израиле.

Актриса призналась, что на ее состояние также повлиял тот факт, что она находилась под действием снотворного. Накануне она приняла препарат и была в «сонном неадеквате».

Звезда раскаивается, что вступила в конфликт с борт-проводниками.

«Конечно, была моя ошибка в том, что когда ко мне несколько раз подошла борт-проводница и сказала: „Пристегивайтесь, подымайте спинку“, а мы еще стояли часа полтора с лишним. Готовили борт, мы еще никуда не тронулись. Естественно, люди возмущаются, все на нервах. Рядом сидела пара, между собой немножко между собой повздорила, я сделала им замечание. Естественно, там слово за слово, женщина пересела с ребенком ко мне», — пояснила пассажирка.

Спустя некоторое время к артистке подошла стюардесса и попросила выйти из самолета. Позже в ситуацию вмешались полицейские.

«Меня стали выводить, выводили так, что я вся в синяках. Вот так меня выкручивали и не давали с журналистами общаться. <.> Меня проверили, поставили, что у меня 0,43 промилле», — пояснила знаменитость

В результате Вележева была вынуждена лететь в Израиль следующим рейсом в 19:40.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел спектакль без Вележевой.