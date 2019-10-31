Прочитал заклинание: Подозреваемый рассказал, почему убил малыша в детсаду

Подозреваемый в убийстве шестилетнего ребенка в детском саду Нарьян-Мара объяснил причины своего чудовищного поступка. 36-летний Денис Поздеев пояснил, что накануне прочитал в книге заклинание, которое должно было принести «вечную жизнь близким и богатую жизнь себе и им».

Для того чтобы магический текст сбылся, по словам предполагаемого виновника преступления, нужно было совершить убийство мальчика.

«Там надо было убить ребенка, чтобы заклинание сбылось», — поделился задержанный.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом «в» второй части статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Поздеева были обнаружены листовки с информацией про детский сад, где он совершил убийство. В момент преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. У него были галлюцинации.