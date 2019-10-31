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  4. Фото подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре

Фото подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре

, 16:19 Эксклюзивное фото 485

Предполагаемый злоумышленник в настоящий момент задержан.

Фото: 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказалось фото подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре. Известно, что мужчину зовут Денис Поздеев, он 1983 года рождения. В настоящий момент он задержан.

Предполагаемый убийца зашел в детский сад и набросился на ребенка во время «тихого часа». По его словам, он совершил это чудовищное преступление под воздействием галлюцинаций.

Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве малолетнего.

При этом, по данным источника 5-tv.ru, во время обыска у него нашли листочки с информацией про этот детский сад.

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Видео с подозреваемым в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре
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