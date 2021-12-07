Ученые объяснили причину пристрастия к алкоголю

Нейронные связи в мозге, отвечающие за импульсивное поведение и формирование вредных привычек — от переедания и тяги к алкоголю до азартных игр и наркомании удалось выявить группе ученых из Университета Южной Калифорнии. Суть экспериментов с крысами излагается в статье на портале MedicalXpress.

Исследователи выяснили, что импульсивное поведение животных никак не связано с голодом. В одном из опытов крыса могла получить угощение, нажав на рычаг, однако в следующий раз лакомство можно было потребовать лишь через 20 секунд. Животные становились нетерпеливыми и начинали часто жать на рычаг, несмотря на то, что время обнулялось с каждым нажатием, и ждать приходилось дольше.

В другом эксперименте крысе предлагалось выбрать между двумя кнопками и получить или одно угощение, но сразу, или пять, но через 30-45 секунд. В этом случае подопытные чаще всего выбирали первый вариант.

Следующим шагом ученых будет установление связи между схемой, контролирующей импульсивное поведение, и системой вознаграждения мозга. По мнению исследователей, их работа сможет помочь в разработке более эффективных методов лечения психических расстройств, в которых главной проблемой является импульсивность.

Ранее 5tv.ru рассказывал, что категорически нельзя делать при обморожении.