Ученые объяснили причину пристрастия к алкоголю

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Василий Заика
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Исследователи отследили нейронные связи в мозге, отвечающие за формирование вредных привычек — от переедания и тяги к спиртному до азартных игр, наркомании.

Ученые объяснили причину пристрастия к алкоголю

Фото: Depositphotos / yacobchuk1

Нейронные связи в мозге, отвечающие за импульсивное поведение и формирование вредных привычек — от переедания и тяги к алкоголю до азартных игр и наркомании удалось выявить группе ученых из Университета Южной Калифорнии. Суть экспериментов с крысами излагается в статье на портале MedicalXpress.

Исследователи выяснили, что импульсивное поведение животных никак не связано с голодом. В одном из опытов крыса могла получить угощение, нажав на рычаг, однако в следующий раз лакомство можно было потребовать лишь через 20 секунд. Животные становились нетерпеливыми и начинали часто жать на рычаг, несмотря на то, что время обнулялось с каждым нажатием, и ждать приходилось дольше.

В другом эксперименте крысе предлагалось выбрать между двумя кнопками и получить или одно угощение, но сразу, или пять, но через 30-45 секунд. В этом случае подопытные чаще всего выбирали первый вариант.

Следующим шагом ученых будет установление связи между схемой, контролирующей импульсивное поведение, и системой вознаграждения мозга. По мнению исследователей, их работа сможет помочь в разработке более эффективных методов лечения психических расстройств, в которых главной проблемой является импульсивность.

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