Вплоть до смерти и некроза: что категорически нельзя делать при обморожении

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru анестезиолог и реаниматолог Геннадий Мышков объяснил, что многие популярные меры при обморожении конечностей не только бесполезны. но и наносят вред организму.

Зима вступила в свои права, и снежные забавы на воздухе — ее неотъемлемая часть, а предстоящие новогодние праздники заставляют задуматься о сохранении здоровья родных и друзей. Побочный эффект нахождения при непривычно низких температурах — риск обморожения, последствия которого могут быть губительными для человека. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru анестезиолог и реаниматолог Геннадий Мышков объяснил, что многие популярные меры при обморожении конечностей не только бесполезны, но и наносят вред организму.

«В первую очередь, в группу риска наиболее подверженных обморожению людей относятся дети младшего возраста, а также люди пожилого и старческого возраста», — очертил реаниматолог круг потенциальных пациентов.

И стар, и млад могут гулять в холодный сезон, однако промерзают в основном те, у кого были отягощающие факторы, среди которых:

повышенная влажность окружающей среды;

низкие температуры -8 — -10 градусов по Цельсию;

злоупотребление спиртными напитками.

Известно, что при принятии горячительных напитков нарушается чувствительность кожи и открытых участков тела, а потому находящийся на улице употребивший алкоголь человек теряет бдительность и быстрее других обмораживается.

Мишенью мороза обычно становятся следующие участки тела: уши, щеки, губы и нос; в меньшей степени — верхние и нижние конечности, так как мы обычно оберегаем их, надевая перчатки и варежки. Однако, если происходит намокание обуви или перчаток, то в таком случае факторы риска становятся более выраженными, при этом особое внимание стоит уделить детям, которые находятся на улице во влажных перчатках и промокшей обуви.

Как понять, что организму нанесена холодовая травма? — На основе трех признаков, которые перечислил эксперт.

«Первые признаки обморожения — болезненность, покраснение — гиперемия, припухлость наиболее подверженных участков тела», — основные симптомы опасного заболевания назвал врач.

Что можно и нельзя делать при обморожении?

«Когда пострадавший начал ощущаться болезненность, ни в кроем случае нельзя допускать растирания снегом или другими подручными средствами, в том числе влажной варежкой или шарфом», — предостерег эксперт и озвучил алгоритм помощи пострадавшему.

Проводить пострадавшего в теплое помещение, дать теплый чай и сменить мокрые, холодные варежки, прозябшую одежду на теплое, сухое и комфортное белье. Вызвать скорую, при прибытии медперсонала сообщить им время обморожения, степень тяжести, и какие меры были предприняты до приезда бригады медиков.

Кроме того, реаниматолог предупредил о крайней степени обморожения. Крайней степенью обморожения является некроз — это омертвление глубоких и поверхностных тканей.

«Некроз может привести к фатальным осложнениям, вплоть до летального исхода. Чаще всего оказание неспециализированной медицинской помощи сопровождается заражением крови или септическими изменениями и в таком случае требует неотложных медицинских мероприятий», — подытожил анестезиолог и реаниматолог Геннадий Мышков.

Как ранее писал 5-tv.ru, реаниматолог назвал основные болезни, которые скрываются за банальной зябкостью в конечностях.