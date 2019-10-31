Минздрав опроверг данные о сокращении числа врачей в регионах

Министерство здравоохранения опровергло информацию о сокращении числа врачей в Якутии, а также Новосибирской и Томской областях. В ведомстве отметили, что статистические данные, которые ранее были обнародованы, подлежат уточнению. Во время составления отчета произошла техническая ошибка, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства.

В Минздраве пояснили, что в указанных регионах наблюдалась положительная динамика. В Новосибирской области количество специалистов увеличилось в 2018 году на 85 человек, в Томской области — на 136, а в Якутии — на 121.

Что касается Бурятии, то там действительно наблюдалось сокращение медицинских работников, однако не на две тысячи, а всего на 15 человек.

Ранее 5-tv.ru со ссылкой на РБК приводил данные справки Минздрава о состоянии здравоохранения в регионах. В документе было указано, что резкое сокращение количества медиков заметно в Бурятии, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях. а также в Якутии.