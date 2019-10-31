  1. Пятый канал
  4. Минздрав опроверг данные о сокращении числа врачей в регионах

Минздрав опроверг данные о сокращении числа врачей в регионах

, 18:28 55

По информации ведомства, количество специалистов в Якутии, Новосибирской и Томской областях увеличилось.

Фото: www.globallookpress.com /Andrey Arkusha

Министерство здравоохранения опровергло информацию о сокращении числа врачей в Якутии, а также Новосибирской и Томской областях. В ведомстве отметили, что статистические данные, которые ранее были обнародованы, подлежат уточнению. Во время составления отчета произошла техническая ошибка, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства.

В Минздраве пояснили, что в указанных регионах наблюдалась положительная динамика. В Новосибирской области количество специалистов увеличилось в 2018 году на 85 человек, в Томской области — на 136, а в Якутии — на 121.

Что касается Бурятии, то там действительно наблюдалось сокращение медицинских работников, однако не на две тысячи, а всего на 15 человек.

Ранее 5-tv.ru со ссылкой на РБК приводил данные справки Минздрава о состоянии здравоохранения в регионах. В документе было указано, что резкое сокращение количества медиков заметно в Бурятии, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях. а также в Якутии.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.77
-0.10 71.19
0.18
Гороскоп на 31 октября: Рак, научитесь говорить «нет»!

Последние новости

19:12
Пресс-секретарь Брежневой прокомментировала слухи о беременности певицы
19:01
Палата представителей США приняла резолюцию в поддержку импичмента Трампа
18:54
«Копия отца»: Надежда Михалкова опубликовала нежный снимок с сыном
18:45
Террористическая группировка ИГ* заявила о «преемнике» ликвидированного аль-Багдади
18:39
Глава Следкома направил криминалистов на место убийства мальчика в детсаду в НАО
18:28
Минздрав опроверг данные о сокращении числа врачей в регионах

Сейчас читают

Яременко рассказал, как прошел спектакль без Вележевой, снятой с рейса за дебош
«У меня просто шок»: Вележева о конфликте на борту самолета
«Такая интеллигентная!» Жена внука Пугачевой показала стильные фото с дачи

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев