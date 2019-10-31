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  4. В Петербурге пожилых и онкобольных кормили суррогатами творога и масла

В Петербурге пожилых и онкобольных кормили суррогатами творога и масла

, 20:38 Эфирная новость 27

Компания, выигравшая тендер, поставляла в больницы и дома престарелых более дешевую продукцию с растительным жиром вместо молочного.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Creativ Studio Heinemann, 5-tv.ru

В Петербурге стариков и онкобольных кормили суррогатами молочных продуктов. И все это — в рамках миллионных госконтрактов. Компания, выигравшая тендер, поставляла в больницы и дома престарелых более дешевую продукцию с растительным жиром вместо молочного.

Полупрозрачное молоко, больше похожее на воду, непонятные сметана, кефир, но главное отвратительное масло. От сливочного — одно название. Ни запаха, ни вкуса. За последние полгода жалобами надзорные органы Петербурга буквально завалили. Дома инвалидов и престарелых, больницы, школы — больше всего претензий к молочке именно в социальных учреждениях. Россельхоз начал повальные проверки. Результаты ошеломили.

В Волгограде такая же история с поставками молока в колонии для осужденных. Там на днях задержали целую банду. Местный УФСИН под видом натурального молока у одного из заводов закупал откровенную подделку. Участники этой преступной группы точно знали, чем занимаются. Им уже предъявили обвинения.

О тех, кто наживается на таком рационе питания в материале Сергей Лесков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 июля продукты с заменителем молочного жира должны стоять на полках магазинов отдельно от натурального молока.

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