Как новые законы изменят жизнь россиян с 1 июля

С 1 июля вступают в силу новые законы, которые изменят жизнь россиян в разных сферах. Так, например, будет возобновлено оснашение транспорта системой ГЛОНАСС, а для организаций, которые предоставляют жителям России услуги, онлайн-кассы станут обязательными. Остановимся на ряде пунктов отдельно.

Вырастут тарифы ЖКХ

На увеличение тарифов влияют рост цен на газ, электроэнергию, а также инфляция. В этом году повышение тарифов было решено провести в два этапа. С 1 января 2019 года тарифы проиндексировали на 1,7 процента, а с 1 июля они увеличатся еще на 2,4 процента.

Увеличатся пособия

С 1 июля вырастут ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей). Раньше выплата составляла 5,5 тысяч рублей, сейчас — 10 тысяч рублей.

Деньги дольщиков будет хранить банк

Застройщики смогут получить деньги дольщиков за купленные квартиры только после сдачи домов. Средства, поступившие от продажи, будут храниться на специальных эскроу-счетах до окончания строительства. Выдавать строителям кредиты под проценты будут на конкретный проект дома.

Гостиницы получат звезду

Гостиницы, в которых более 50 номеров, с 1 июля должны будут иметь свидетельство о присвоении звезд. Оно будет действовать в течение трех лет с момента получения. Без этого сертификата работать будет запрещено. Если гостиница в рекламе заявит больше звезд, чем есть на самом деле, административного штрафа не избежать.

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Суррогат будет продаваться отдельно от «молочки»

На полках магазина продукты с заменителем молочного жира, в частности, пальмовым маслом, будут стоять отдельно от натурального молока. Суррогат обычно стоит намного дешевле. Решено не вводить в заблуждение покупателя, который хочет приобрести натуральную продукцию без заменителя молочного жира.

Ставка по кредитам составит 1%

С 1 июля ставка по договору потребительского кредита не может превышать 1% процент в день. Она уменьшилась на полпроцента. Также максимальная сумма платежей не должна превышать двукратный размер кредита. Изменения инициированы Банком России. Они затронут любые виды кредитов сроком до года, а также микрофинансовый рынок. Теперь банкам и МФК труднее станет отбивать невозвраты завышенными ставками

Соглашение о заморозке цен на топливо закончилось

С 1 июля прекратило действовать соглашение между нефтяниками и правительством о заморозке оптовых цен на бензин. Однако эксперты утверждают, что власти приняли меры, и стоимость бензина останется стабильной.

Маркировка товаров

С 1 июля правительство вводит эксперимент по маркировке обуви, которая выпущена в России или импортируется в страну. Окончательно маркировка станет обязательной в марте 2020 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Роструде напомнили о правилах отпуска.