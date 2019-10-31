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Палата представителей США приняла резолюцию в поддержку импичмента Трампа

, 19:01 44

Прошло первое голосование по вопросу судебного разбирательства в отношении главы Соединенных Штатов.

Фото: www.globallookpress.com

Нижняя палата представителей Конгресса США приняла резолюцию в поддержку импичмента президента страны Дональда Трампа. Постановление официально одобряет расследование действий лидера государства, которые были начаты представителями Демократической партией Соединенных Штатов.

Принятая резолюция поддерживает разбирательства, которые проводятся в шести комитетах Палаты представителей. Цель распоряжения — выяснить, существуют ли основания для того, чтобы республиканца-Трампа подвергнуть импичменту, пишет ТАСС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что процедура импичмента в отношении главы США была запущена еще в конце сентября этого года. Скандал разгорелся после того, как была обнародована стенограмма июльского разговора Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Якобы во время беседы с главой Незалежной американский президент надавил на него, и тот пообещал продолжить расследования коррупционной направленности против сына Джо Байдена — главного конкурента Трампа на следующих выборах.

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