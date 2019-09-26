Захарова прокомментировала стенограмму встречи Трампа и Зеленского

В США председатель палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси заявила о запуске процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа. Скандал начался из-за того, что нынешний глава Америки во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, якобы надавил на него, в результате чего, тот пообещал продолжить расследования коррупционной направленности против сына Джо Байдена — главного конкурента Трампа на следующих выборах. По мнению Пелоси, так лидер Соединенных Штатов пытался дискредитировать соперника.
Дональд Трамп опубликовал стенограмму разговора с Владимиром Зеленским, которая, по его мнению, снимет все обвинения в его адрес. Инцидент с импичментом прокомментировала представитель российского МИД Мария Захарова, пишет КР.RU.
«
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа.