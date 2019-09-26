Захарова прокомментировала стенограмму встречи Трампа и Зеленского

В США председатель палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси заявила о запуске процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа. Скандал начался из-за того, что нынешний глава Америки во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, якобы надавил на него, в результате чего, тот пообещал продолжить расследования коррупционной направленности против сына Джо Байдена — главного конкурента Трампа на следующих выборах. По мнению Пелоси, так лидер Соединенных Штатов пытался дискредитировать соперника.

Дональд Трамп опубликовал стенограмму разговора с Владимиром Зеленским, которая, по его мнению, снимет все обвинения в его адрес. Инцидент с импичментом прокомментировала представитель российского МИД Мария Захарова, пишет КР.RU.

« Это такая работа у демократов в США — выставлять свою страну на всемирное посмешище? А именно это с конгрессом, Белым домом и другими госструктурами сделала госпожа Пелоси. Теперь ждем продолжения банкета: пусть публикуют стенограммы разговоров с партнерами по НАТО, друг с другом », — сообщила Захарова в своем аккаунте Facebook.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа.