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Захарова прокомментировала стенограмму встречи Трампа и Зеленского

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Президенту США грозит импичмент из-за попытки во время переговоров с лидером Украины дискредитировать конкурента.

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Фото, видео: REUTERS, www.globallookpress.com / White House, Scott Varley

В США председатель палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси заявила о запуске процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа. Скандал начался из-за того, что нынешний глава Америки во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, якобы надавил на него, в результате чего, тот пообещал продолжить расследования коррупционной направленности против сына Джо Байдена — главного конкурента Трампа на следующих выборах. По мнению Пелоси, так лидер Соединенных Штатов пытался дискредитировать соперника.

Дональд Трамп опубликовал стенограмму разговора с Владимиром Зеленским, которая, по его мнению, снимет все обвинения в его адрес. Инцидент с импичментом прокомментировала представитель российского МИД Мария Захарова, пишет КР.RU.

«Это такая работа у демократов в США — выставлять свою страну на всемирное посмешище? А именно это с конгрессом, Белым домом и другими госструктурами сделала госпожа Пелоси. Теперь ждем продолжения банкета: пусть публикуют стенограммы разговоров с партнерами по НАТО, друг с другом», — сообщила Захарова в своем аккаунте Facebook.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

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