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Виктора Цоя не будут воскрешать для концертов с помощью голограммы

, 20:53 Эфирная новость 53

Группа «Кино» снова соберется вместе спустя 30 лет после распада. Концерты пройдут в следующем году в Москве и Санкт-Петербурге.

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Фото, видео: Instagram @viktortsoiofficial, 5-tv.ru

Виктора Цоя не будут воскрешать с помощью современных видеоэффектов. Цой жив, пока звучат его песни. Об этом сегодня заявили музыканты группы «Кино» и сын рок-звезды — Александр. Он выступает продюсером больших концертов, которые пройдут в следующем году в Москве и Петербурге.

«Голограмма, даже когда это очень круто сделано, все равно на мой вкус, смотрится скорее плохо, чем хорошо. Мы решили, что мы хотим художественно решить этот вопрос. Пускай это будет не попытка оживить человека, которого уже нет, а какое-то художественный способ — через видео-арт, видеоискусство», — сказал Александр Цой.

Группа «Кино» снова соберется вместе спустя 30 лет после распада. Музыканты те же — под предводительством легендарного гитариста Георгия Каспаряна. А вот голос лидера коллектива будет звучать в оцифрованной версии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в следующем году в гастрольный тур по Великобритании отправится голограмма Уитни Хьюстон, скончавшейся в 2012 году.

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