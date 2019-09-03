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Голограмма Уитни Хьюстон отправится в гастрольный тур по Великобритании

, 17:27 Видео 139

Знаменитая американская певица и актриса скончалась в 2012 году в возрасте 48 лет.

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Фото, видео : Instagram @whitneyhouston

Голограмма Уитни Хьюстон отправится в гастрольный тур по Великобритании в следующем году. По данным издания Music Week, подготовкой шоу занимается команда, ранее работавшая над созданием голограмм Марии Каллас, Эми Уайнхаус и Роя Орбисона.

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«Так много усилий ушло на то, чтобы сделать шоу максимально достоверным. Это будет феноменальный опыт», — заявил представитель организатора концертов.

Ожидается, что голограмма Хьюстон исполнит такие хиты как I Wanna Dance With Somebody и The Greatest Love of All.

Уитни Хьюстон скончалась в феврале 2012 года в возрасте 48 лет. Тело певицы было найдено в ванной гостиничного номера. Смерть была квалифицирована полицией как несчастный случай, причинами кончины судмедэксперты назвали утопление, болезнь сердца и употребление кокаина. Спустя три года в аналогичных обстоятельствах была найдена без сознания 21-летняя дочь Уитни Хьюстон Бобби Кристина. Девушка скончалась через полгода, так и не придя в сознание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во время гастролей Уитни Хьюстон в России звезде среди ночи экстренно вызывали нарколога.

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