Голограмма Уитни Хьюстон отправится в гастрольный тур по Великобритании в следующем году. По данным издания Music Week, подготовкой шоу занимается команда, ранее работавшая над созданием голограмм Марии Каллас, Эми Уайнхаус и Роя Орбисона.

«Мама, я танцую»: Сын Королевой и Тарзана зажег под песню группы #2Маши

«Так много усилий ушло на то, чтобы сделать шоу максимально достоверным. Это будет феноменальный опыт», — заявил представитель организатора концертов.

Ожидается, что голограмма Хьюстон исполнит такие хиты как I Wanna Dance With Somebody и The Greatest Love of All.

Уитни Хьюстон скончалась в феврале 2012 года в возрасте 48 лет. Тело певицы было найдено в ванной гостиничного номера. Смерть была квалифицирована полицией как несчастный случай, причинами кончины судмедэксперты назвали утопление, болезнь сердца и употребление кокаина. Спустя три года в аналогичных обстоятельствах была найдена без сознания 21-летняя дочь Уитни Хьюстон Бобби Кристина. Девушка скончалась через полгода, так и не придя в сознание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во время гастролей Уитни Хьюстон в России звезде среди ночи экстренно вызывали нарколога.