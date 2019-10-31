Несмотря на то, что в России многие и выступают против празднования Хэллоуина, российские звезды все равно соревнуются в оригинальности костюмов в канун Дня всех святых. Так, Наталья Чистякова-Ионова, известная под сценическим псевдонимом Глюкоза, не побоялась в честь праздника потолстеть и поседеть и нарядилась смешной старушкой, разыскивающей щенка. На своей странице в Instagram певица поспешила поделиться фотографиями со своими подписчиками.
«Люблю #Halloween за все эти костюмы», — написала Глюкоза.
На снимках артистка в широком розовом в белый горошек ситцевом халате и в седом парике на голове стоит у роскошного особняка с табличкой «пропал щенок» в руках. При этом плюшевый песик болтается на изрядно раздавшейся «пятой точке» Натальи.
Поклонники оценили шутку и единодушно поддержали не побоявшуюся состариться певицу.
«Наташ, ну костюмчик огонь!»
«Мама Сита, такая теплая бабуля получилась!»
«Наташенька, остановись!»
«Одна женщина так мужа потеряла!»
«Какой вид сзади!» — пишут комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, в кого нарядились на Хэлоуин хоккеист Александр Овечкин и его жена Настасья Шубская.