Несмотря на то, что в России многие и выступают против празднования Хэллоуина, российские звезды все равно соревнуются в оригинальности костюмов в канун Дня всех святых. Так, Наталья Чистякова-Ионова, известная под сценическим псевдонимом Глюкоза, не побоялась в честь праздника потолстеть и поседеть и нарядилась смешной старушкой, разыскивающей щенка. На своей странице в Instagram певица поспешила поделиться фотографиями со своими подписчиками.

«Люблю #Halloween за все эти костюмы», — написала Глюкоза.

На снимках артистка в широком розовом в белый горошек ситцевом халате и в седом парике на голове стоит у роскошного особняка с табличкой «пропал щенок» в руках. При этом плюшевый песик болтается на изрядно раздавшейся «пятой точке» Натальи.

Instagram @glukozamusic

Поклонники оценили шутку и единодушно поддержали не побоявшуюся состариться певицу.

«Наташ, ну костюмчик огонь!»

«Мама Сита, такая теплая бабуля получилась!»

«Наташенька, остановись!»

«Одна женщина так мужа потеряла!»

«Какой вид сзади!» — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в кого нарядились на Хэлоуин хоккеист Александр Овечкин и его жена Настасья Шубская.