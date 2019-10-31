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  4. «Какой вид сзади!» Глюкоза не постеснялась потолстеть и поседеть — фото

«Какой вид сзади!» Глюкоза не постеснялась потолстеть и поседеть — фото

, 23:51 Фото 1 341

В канун Дня всех святых Наталья Чистякова-Ионова нарядилась смешной старушкой.

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Фото, видео: Instagram @glukozamusic

Несмотря на то, что в России многие и выступают против празднования Хэллоуина, российские звезды все равно соревнуются в оригинальности костюмов в канун Дня всех святых. Так, Наталья Чистякова-Ионова, известная под сценическим псевдонимом Глюкоза, не побоялась в честь праздника потолстеть и поседеть и нарядилась смешной старушкой, разыскивающей щенка. На своей странице в Instagram певица поспешила поделиться фотографиями со своими подписчиками.

«Люблю #Halloween за все эти костюмы», — написала Глюкоза.

На снимках артистка в широком розовом в белый горошек ситцевом халате и в седом парике на голове стоит у роскошного особняка с табличкой «пропал щенок» в руках. При этом плюшевый песик болтается на изрядно раздавшейся «пятой точке» Натальи.

Instagram @glukozamusic

Поклонники оценили шутку и единодушно поддержали не побоявшуюся состариться певицу.

«Наташ, ну костюмчик огонь!»

«Мама Сита, такая теплая бабуля получилась!»

«Наташенька, остановись!»

«Одна женщина так мужа потеряла!»

«Какой вид сзади!» — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в кого нарядились на Хэлоуин хоккеист Александр Овечкин и его жена Настасья Шубская.

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