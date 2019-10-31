«Ролевые игры»: Овечкин с женой нарядились тренером и рефери

Хоккеист Александр Овечкин и его жена Настасья Шубская выбрали наряды на Хэллоуин. Фотографию в костюмах супруга спортсмена выложила на своей странице в Instagram.
«Тренер против рефери», — подписала Шубская снимок, добавив хэштеги «тренер», «судья» и «Хэллоуин».
На фотографии прославленный хоккеист запечатлен в красно-синем костюме тренера. В зубах он держит свисток. Супруга Овечкина надела топ в черно-белую полоску, короткие джинсовые шорты черного цвета, а также черные гольфы и кроссовки.
Поклонники активно комментируют снимок. Пользователи оценивают наряды, хвалят внешний вид Настасьи и делают нескромные намеки.
«Вот они ролевые игры»;
«Сегодня будете играть?»
«Вот это судья, ноги отпад!»
«Эти высокие носки сводят меня с ума»;
«Самый няшный рефери», — гласят комментарии.
Хеллоуин отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых. Ранее 5-tv.ru сообщал, что для празднования Ким Кардашьян и ее дети выбрали готичные наряды.