«Ролевые игры»: Овечкин с женой нарядились тренером и рефери

Хоккеист Александр Овечкин и его жена Настасья Шубская выбрали наряды на Хэллоуин. Фотографию в костюмах супруга спортсмена выложила на своей странице в Instagram.

«Тренер против рефери», — подписала Шубская снимок, добавив хэштеги «тренер», «судья» и «Хэллоуин».

На фотографии прославленный хоккеист запечатлен в красно-синем костюме тренера. В зубах он держит свисток. Супруга Овечкина надела топ в черно-белую полоску, короткие джинсовые шорты черного цвета, а также черные гольфы и кроссовки.

Instagram @nastyashubskaya

Поклонники активно комментируют снимок. Пользователи оценивают наряды, хвалят внешний вид Настасьи и делают нескромные намеки.

«Вот они ролевые игры»;

«Сегодня будете играть?»

«Вот это судья, ноги отпад!»

«Эти высокие носки сводят меня с ума»;

«Самый няшный рефери», — гласят комментарии.

Хеллоуин отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых. Ранее 5-tv.ru сообщал, что для празднования Ким Кардашьян и ее дети выбрали готичные наряды.