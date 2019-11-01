Когда владельцев самокатов приравняют к водителям

Минтранс пытается взять под контроль владельцев электросамокатов и сигвеев. Специалисты министерства совместно с ГИБДД подготовили изменения в правила дорожного движения. В них появится новый термин — «средства индивидуальной мобильности».

Под это определение подпадают роликовые коньки, обычные и электросамокаты, скейтборды, гироскутеры и другие устройства. Для них разработаны новые знаки, разметка и ограничения. Двигаться по тротуарам со скоростью больше двадцати километров в час будет запрещено.

Дети, использующие средства индивидуальной мобильности до семи лет будут приравнены к пешеходам. Для выезда на проезжую часть на электросамокаты должны быть установлены фары и звуковые сигналы. Меры направлены на снижение количества ДТП.

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