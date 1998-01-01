Uber занялся разработкой беспилотных велосипедов и скутеров

Специалисты Uber начали работу над концепцией Micromobility, которая позволяет велосипедам и скутерам самостоятельно вернуться к месту зарядки батарей, сообщает издание «ПолитЭксперт».

В данный момент двухколесный транспорт взятый напрокат пользователи бросают на тротуарах. Оттуда его в последствии доставляют в пункт проката для ремонта или зарядки.

Концепция Micromobility должна помочь решить эту проблему. Скутеры и велосипеды, способные самостоятельно возвращаться к зарядке, инженеры хотят представить в обозримом будущем. Уже создано новое поколение велосипедов Jump, которые обладают сменными аккумуляторами и возможностью самодиагностики.

Ранее Пятый канал сообщил, что в Москве тестируют «Uber для мусора». Жители столичного региона с нетерпением ждут появления сервиса для утилизации вторсырья.